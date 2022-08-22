На Полтавщині чоловіку дали 5 місяців позбавлення волі за заклики «слава русі, слава росії»

Наприкінці лютого, вже після повномасштабного вторгнення рф на територію України, у Хоролі уродженець Брянської області на заклик «Слава Україні» відповів «слава русі, слава росії», через що почалася бійка, яку припинив працівник поліції. Місцеві кажуть, що він і раніше і виявляв схильність до рф та її символіки. Про це стало відомо із судової ухвали.
Серед відео, які хоролець записував на свій телефон, є й такого змісту:
На суді чоловік заявив, що надалі буде утримуватись від своїх посилань подібного змісту, має сім`ю, постійне місце проживання, раніше ніколи не притягувався до кримінальної чи будь-якої іншої відповідальності, має позитивні характеристики, все усвідомив, у вчиненому щиро кається.
Полтавський суд визнав хорольця винуватим за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України (Пропаганда війни) і призначив йому покарання у виді арешту на строк 5 місяців і 8 днів, зарахував йому у строк покарання період перебування його під вартою з 9 березня по 17 серпня та постановив вважати призначене йому покарання відбутим повністю. Також чоловік має сплатити на користь держави 15 101,60 грн судових витрат на залучення експерта.
Нагадаємо, що у Полтаві «посадили» трьох «народних міліціонерів ДНР».
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер