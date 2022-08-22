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Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловіку дали 5 місяців позбавлення волі за заклики «слава русі, слава росії»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 62

 

На суді чоловік від своїх переконань не відмовився

Наприкінці лютого, вже після повномасштабного вторгнення рф на територію України, у Хоролі уродженець Брянської області на заклик «Слава Україні» відповів «слава русі, слава росії», через що почалася бійка, яку припинив працівник поліції. Місцеві кажуть, що він і раніше і виявляв схильність до рф та її символіки. Про це стало відомо із судової ухвали.

Серед відео, які хоролець записував на свій телефон, є й такого змісту:

«Обращаюсь к тебе как к сыну моего друга, самого близкого и как к тески моему, как сержанту Российской армии, ну так получилось. Сын мой меня не поддерживает он нацик. Я надеюсь только на тебя и на всю русскую и российскую армию. Знайте, и будьте уверены в том, что только вы защитите наших родителей своих, что только вы защитите Русь, потому что в ваших руках сила и мощь. Меня побили вчера сильно..., вот это лежу отлёживаюсь, потому что болит всё: голова, тело нацики побили. ..., покажи всем офицерам, всем ребятам, рядовым и старшинам, боритесь за Русь и не отдавайте свою землю никому ни одной мрази, не одному козлу. ..., дай Бог тебе стать генералом, и пойти оттуда с Востока на Запад и все взять, и главное уважать родителей. Ребята, уважайте родителей, уважайте Русь, уважайте свое достояние национальное. Будьте счастливы и здоровы».

На суді чоловік заявив, що надалі буде утримуватись від своїх посилань подібного змісту, має сім`ю, постійне місце проживання, раніше ніколи не притягувався до кримінальної чи будь-якої іншої відповідальності, має позитивні характеристики, все усвідомив, у вчиненому щиро кається.

Полтавський суд визнав хорольця винуватим за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України (Пропаганда війни) і призначив йому покарання у виді арешту на строк 5 місяців і 8 днів, зарахував йому у строк покарання період перебування його під вартою з 9 березня по 17 серпня та постановив вважати призначене йому покарання відбутим повністю. Також чоловік має сплатити на користь держави 15 101,60 грн судових витрат на залучення експерта.

Нагадаємо, що у Полтаві «посадили» трьох «народних міліціонерів ДНР».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: od.kr.court.gov.ua
Теги: судове рішення Хорол війна
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