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Кременчук, Надзвичайні новини

Що сталося минулими вихідними на Кременчуччині та порада від РВА зберігати пильність на цьому тижні

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 272

 

Розпочався важливий тиждень для України, протягом якого ворог неодмінно скористається нагодою зіпсувати нам державні свята

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, за останні три дні (включаючи п’ятницю), громадяни 26 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. По шістьом бешкетникам складені адмінпротоколи за домашнє насильство.

Шістьох водіїв затримали за керування автомобілем напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП. Нагадаємо, що в умовах військового часу автівки таких правопорушників можуть вилучатися на потреби ЗСУ.

Поліцейські затримали двох осіб за розповсюдження наркотичних речовин.

Вчора, у районі сталися дві пожежі: у Горішніх Плавнях загорівся дачний будинок, а у селі Пузикове – літня кухня. Обидві пожежі погасили рятувальники ДСНС.

- Почався важливий тиждень для нашої держави. Ворог неодмінно скористається нагодою зіпсувати нам державні свята – День державного прапора та День Незалежності України. Тому треба зберігати пильність, не нехтувати повітряними тривогами та уникати місць великого скупчення людей, - зазначив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА поліція пожежі
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