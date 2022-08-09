На перехресті Пугачова та Гвардійської зіткнулись Suzuki з Daewoo

9 серпня на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Гвардійської сталася ДТП без травмованих. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Водій авто Suzuki, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Daewoo, в наслідок чого відбулося зіткнення.
У ДТП зіткнення автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер