На Полтавщині чоловік скерував Volkswagen у відбійник і вижив

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7 серпня, близько 13.25, на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Засулля Лубенської тергромади Полтавщини сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

Слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що легковий Volkswagen, під керуванням 22-річного водія, зіткнувся із відбійником. У результаті дорожньо-транспортної пригоди, водій легковика отримав травми. Його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.