У Кременчуці ТОРівці затримали чергових кабелістів

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7 серпня, близько 18.00 на вулиці Чапаєва ТОРівці зупинили двох осіб, які несли з собою мішок із мідними кабелями та будівельними інструментами. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

За словами чоловіків, ці речі вони знайшли на вулиці.

До того ж, при перевірці документів патрульні з'ясували, що один із затриманих повинен знаходитися під домашнім арештом.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування усіх обставин.