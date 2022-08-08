Як минули вихідні у Кременчуцькому районі

Вихідні у Кременчуцькому районі в криміногенному плані минули відносно спокійно. Про це на ранковому брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Традиційно працівники нацполіції фіксували випадки водіння автомобілів у нетверезому стані. На 6 водіїв складено протоколи за ст. 130 КупАП.
18 разів поліціянти виїздили на виклики щодо осіб у стані алкогольного сп'яніння.
На 2 осіб складено протоколи за збут чи зберігання наркотичних засобів. Триває досудові розслідування.
Пожеж у районі за вихідні не було. З надзвичайних подій тільки те, що вчора у Семенівці рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер