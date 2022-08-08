На Полтавщині у ДТП з фурою загинув водій та травмувалась пасажирка легковика

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7 серпня, близько 15.00, на автодорозі Нові Санжари - Нехвороща, поблизу села Руденківка Новосанжарської громади Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулись вантажівка Volvo, під керуванням 49-річного водія, та легкового Ford Sierra, під керуванням 62-річного водія.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій Ford помер на місці події. Тіло чоловіка направили на судову експертизу для встановлення причини смерті.

Унаслідок ДТП також травмована 62-річна пасажирка легковика, яку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Водій вантажівки відмовився від медичної допомоги. Усі учасники ДТП - жителі Новосанжарської громади.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.