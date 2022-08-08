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Замінування комунікацій у Херсоні та нові удари по Україні: ніч у регіонах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 454

 

російсько-окупаційні війська замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, а також завдали нових ударів по Харкову, Вінниччині й Сумщині

Увечері 7 серпня окупанти відкрили вогонь по Вінниччині. Кілька російських ракет влучили по військових об’єктах в області. Є постраждалі, але їхня кількість поки не уточнюється.

Також росіяни вкотре завдали удару по Харкову. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів. Відомо про обстріл Київського району Харкова. За попередніми даними, росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Окрім того, 7 серпня російські окупанти продовжували обстрілювати територію Сумщини. В одній із громад влучили в цивільну інфраструктуру, в іншій через обстріли розпочалася пожежа.

російсько-окупаційні війська у ніч проти 8 серпня знову обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали Нікопольський і Криворізький райони. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район окупанти атакували тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «Градів» — 20 прильотів реактивних снарядів. Минулося без постраждалих.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання і транспорт. У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

Як заявили в обласній державній адміністрації, росіяни готуються до стратегії «терору та випаленої землі». 

У той же час Збройні сили України вдарили по Антонівському та Каховському мостах у Херсонській області, які мають стратегічне значення для російсько-окупаційних військ.
Про це заявила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк. Також Гуменюк вказує, що ЗСУ на півдні влучили у ворожі бази з боєприпасами та знищили кілька з них.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зведення прильоти Херсон Харків Вінниця Сумська область Дніпропетровська область
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