На Полтавщині розбився мотоцикліст

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Мотоцикл із переобладнаним боковим причепом перекинувся під час руху

4 серпня близько 22.00 на ґрунтовій дорозі поблизу села Шкурпели Зіньківської тергромади загинув водій мотоцикла.

За попередньою інформацією Полтавського райуправління поліції та СУ ГУНП, 49-річний житель Миргородської громади на мотоциклі із переобладнаним боковим причепом перекинувся під час руху. Від отриманих травм водій загинув на місці події.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини ДТП.