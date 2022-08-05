На Полтавщині зіткнулися легковик та сідловий тягач: пасажирка легковика у тяжкому стані

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4 серпня близько 16.00 на автодорозі Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин (поблизу села Пестичівське Миргородського району) зіткнулися автомобіль Кіа Cerato під керуванням 69-річного водія та сідловий тягач Mercedes-Benz із напівпричепом, за кермом якої їхав 61-річний водій. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

Унаслідок зіткнення 68-річна пасажирка легковика отримала травми, її каретою «швидкої» доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. Жінка знаходиться у тяжкому стані.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.