Як минула доба: події на фронті та теренах Кременчуччині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Триває 163 доба боротьби за нашу незалежність нашої держави. Ситуація на фронті майже не змінилася, ворог продовжує гатити по українських містах. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Так учора були завдані удари по Торецьку Донецької обл. Снаряди влучили в зупинку громадського транспорту. За останніми даними: 7 людей загинуло, є поранені, пошкоджені будинки та церква.

Це йде у розріз із тим, що вчора неурядова організація «Amnesty International» оприлюднила свій звіт, де намагалася амністувати дії РФ, що є ганебним та неприпустимим, - заявив Артем Даценко.

Про події у Кременчуцькому районі

За минулу добу Національна поліція зафіксувала близько 100 звернень від громадян. 5 разів поліціянти виїздили втихомирювати п'яних громадян. Складено 1 протокол за ст. 130 КУпАП (водіння напідпитку) і 1 за ст. 309 ККУ (наркозлочини). Зафіксовано 3 випадки домашнього насильства.

ДСНСники 3 рази виїздили на виклики: