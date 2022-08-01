У неділю в Полтаві виявили потопельника

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 76

Учора, 31 липня, близько 19.00, полтавські рятувальники у Ворсклі неподалік вулиці Сакко виявили тіло чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції.

Прибувши на місце трагедії, поліція встановила особу загиблого. Ним виявився 58-річний місцевий житель. Для встановлення причини смерті, тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу.

За фактом смерті чоловіка слідчі та прокурори вирішують питання щодо внесення відомостей за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).