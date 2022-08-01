Поліція Полтавщини розшукує 46-річного безвісти зниклого Сергія Калюжного

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого мешканця Кобеляцької громади Сергія Калюжного.
З приводу зникнення 46-річного Сергія Калюжного до відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління 30 липня звернулася його дружина. Жінка повідомила, що 27 липня близько 5.00 її чоловік вирушив до Полтави на дизельному потязі зі станції Ліщинівка, що в селищі Білики. Донині зв'язок з чоловіком відсутній.
Прикмети зниклого: зріст – 175 см, худорлявої статури, очі сіро-блакитного кольору.
Був одягнений у темно-синю футболку з принтом (на фото), темні штани та літні туфлі синього кольору. Із собою мав чорний рюкзак.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер