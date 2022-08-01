У Кременчуці в аварії з вантажівкою постраждала пасажирка мотоцикла

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Мотоцикл та вантажівка DAF зіткнулися на вулиці Занасипський шлях

31 липня близько 21.20 на вулиці Занасипський шлях зіткнулися мотоцикл під керуванням 29-річного водія та вантажівка DAF, за кермом якої їхав 43-річний чоловік.

За інформацією Кременчуцького райуправління, внаслідок ДТП пасажирка мотоцикла отримала травми, її доставили до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Поліція з’ясовує обставини та причини аварії.