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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ніч у регіонах: окупанти обстріляли Харківщину, Миколаївщину та Одещину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 444

 

Є постраждалі

У ніч на 26 липня російські окупанти обстріляли низку українських областей, серед яких Харківська, Миколаївська та Одеська. Росіяни укотре завдали удару по приватних будинках та цивільній інфраструктурі. також є влучання у портову інфраструктуру.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, цієї ночі окупанти знову обстріляли місто. Прилетіло поблизу центра Харкова біля будівлі, яка не має жодного відношення до військового об’єкта інфраструктури.

Детальніше про обстріл Харківщини повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За його даними близько 5.00 окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу загорівся дах автосалону. Ще декілька снарядів влучили по відкритих територіях. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Вночі також завдали масованих обстрілів по Одеській та Миколаївській областях, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

росіяни завдали ракетного удару по областях з Чорного моря, застосувавши авіацію.

На Одещині ворожі ракети влучили у приватні будинки прибережних сіл. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку приборкують рятувальники. Попередньо – без постраждалих.

На Миколаївщині росіяни атакували портову інфраструктуру.

Також обстріляли і Миколаївський район, завдавши ударів з ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

Зафіксовано влучання в авторинок та відкриті території передмістя Миколаєва. Масштаби руйнувань та інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна зведення Миколаїв Харків Одеса
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