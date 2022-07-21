На Полтавщині неповнолітніх звільняють від кримінальної відповідальності за злочини

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Для цього треба пройти програму відновлення

Органи Полтавської обласної прокуратури реалізують пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»*, який дозволяє неповнолітнім уникнути кримінальної відповідальності за злочин.

Наприклад, у листопаді 2021 року студент одного з полтавських коледжів спільно з іншою людиною у с. Розсошенці викрав у місцевого жителя барсетку з документами та особистими речами, спричинивши чоловіку майже 3,5 тис. грн збитків.

Дії неповнолітнього правоохоронці кваліфікували за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Слідство встановило, що юнак раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, свою вину у вчиненні злочину визнав, викрадене майно повернув власнику. Тож прокурор Полтавської окружної прокуратури запропонував підозрюваному і його законному представнику участь у вказаній програмі. Під час її проходження хлопець примирився з потерпілим та виконав інші передбачені заходи ресоціалізації.

За результатами проходження програми прокуратура направила до Октябрського районного суду Полтави клопотання про звільнення хлопця від кримінальної відповідальності, яке наразі задовольнили. Матеріали стосовно спільника неповнолітнього виділені в окреме провадження.

Заходи відновного правосуддя:

гуманізують кримінальне судочинство щодо дітей,

дають змогу відновити моральний, психічний стан неповнолітнього, корегують його поведінку відповідно до суспільних правил та юридичних норм, а також відмови від тенденції виключно каральної реакції на скоєний злочин,

розвантажують систему правосуддя.

З неповнолітніми, які беруть участь у програмі, працюють психологи, фахівці органів пробації, можуть залучатися працівники інших установ чи організацій, діяльність яких спрямована, зокрема, на ресоціалізацію неповнолітніх – одного з головних засобів боротьби з рецидивами злочинів. Передбачены тренінги, заняття в гуртках тощо.

З початку цього року на Полтавщині за результатами успішного проходження програми звільнили від кримінальної відповідальності трьох юнаків.

*Пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» запроваджений Міністерством юстиції, Офісом Генерального прокурора на базі надання безоплатної правової допомоги за підтримки представництва Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у січні 2019 року в 5 областях, у квітні 2020 року – на всій території України.

Програма застосовується за чотирьох умов:

наявності потерпілої сторони (фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдали моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдали майнової шкоди);

скоєння неповнолітнім вперше проступку або нетяжкого злочину;

визнання ним факту вчинення кримінального правопорушення;

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у програмі.

У разі, якщо обставини кримінального провадження відповідають визначеним умовам, прокурор інформує сторони про можливість участі у програмі з залученням посередника – адвоката, включеного до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та пройшли навчання з реалізації програми.