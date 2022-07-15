журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини

Водні поліцейські Кременчука за два місяця вилучили 24 км сіток браконьєрів: де можна ловити рибу

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 369

 

Чи можна плавати по Дніпру та інших річках

На Полтавщині водні поліцейські у взаємодії з рибоохоронним патрулем майже щодня виявляють браконьєрів, кілометрами вилучають сітки й інші знаряддя лову та відкривають кримінальні провадження щодо браконьєрів. Щодо останнього, то усього по Полтавській області цього року щодо браконьєрів відкрито 127 кримінальних проваджень. З них 22 сектором поліцейської діяльності на воді у Кременчуці, що на 40% більше, ніж торік.

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник СПД на воді майор поліції Дмитро Кисличенко.

За його словами, водні поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля нарахували збитків державі, нанесені браконьєрами на 9,5 млн грн, а якщо по всій області, то на понад 24 млн грн.

- Займатися браконьєрством у військовий час – це винятковий цинізм. Ми боремося з цим явищем без будь-яких компромісів. Нажаль, є люди, які все життя тільки цим і займаються... У нас є дрон, який допомагає бачити все і ми виїжджаємо на те місце, де ведуть лов браконьєри. Забираємо знаряддя лову, сітки, які передаємо для знищення. А один км сітки коштує 30 тисяч грн і її зараз ніде купити, - розповів Дмитро Кисличенко.

Щодо ведення промислового лову риби, який почався одразу після нересту, то він пояснив, що водні поліцейські перевіряють у тих, хто його веде, відповідні реєстраційні та дозвільні документи.

А щодо любительської рибної ловлі, то вона наразі дозволена тільки з берега та у межах населених пунктів. Навіть на надувних човнах по Дніпру чи його затоках плавати не можна.

Навігація на Дніпрі для маломірних суден заборонена рішенням обласної військової адміністрації. Дозволи на пересування мають лише водна поліція, рибоохоронний патруль, ЗСУ та деякі інші контролюючи та державні органи. Дозволено також займатися спортивною греблею на байдарках та інших плавальних засобах за погодженими маршрутами спортсменам чотирьох ДЮСШ, зокрема, з Кременчука та Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, 13 липня водні поліцейські виявили браконьєра, який за допомогою 17 сіток загальною довжиною близько 850 метрів ловив рибу у водоймі Кам’янського водосховища, в районі Ворсклянської затоки Регіонального ланшафтного парку «Нижньоворсклянський».  У правопорушника вилучили понад 40 кг свіжовиловленої риби. Він завдав збитки державі на 580 тисяч грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) КК України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: браконьєр водна поліція риболовля рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх