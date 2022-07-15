Водні поліцейські Кременчука за два місяця вилучили 24 км сіток браконьєрів: де можна ловити рибу

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 369

Чи можна плавати по Дніпру та інших річках

На Полтавщині водні поліцейські у взаємодії з рибоохоронним патрулем майже щодня виявляють браконьєрів, кілометрами вилучають сітки й інші знаряддя лову та відкривають кримінальні провадження щодо браконьєрів. Щодо останнього, то усього по Полтавській області цього року щодо браконьєрів відкрито 127 кримінальних проваджень. З них 22 сектором поліцейської діяльності на воді у Кременчуці, що на 40% більше, ніж торік.

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник СПД на воді майор поліції Дмитро Кисличенко.

За його словами, водні поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля нарахували збитків державі, нанесені браконьєрами на 9,5 млн грн, а якщо по всій області, то на понад 24 млн грн.

- Займатися браконьєрством у військовий час – це винятковий цинізм. Ми боремося з цим явищем без будь-яких компромісів. Нажаль, є люди, які все життя тільки цим і займаються... У нас є дрон, який допомагає бачити все і ми виїжджаємо на те місце, де ведуть лов браконьєри. Забираємо знаряддя лову, сітки, які передаємо для знищення. А один км сітки коштує 30 тисяч грн і її зараз ніде купити, - розповів Дмитро Кисличенко.

Щодо ведення промислового лову риби, який почався одразу після нересту, то він пояснив, що водні поліцейські перевіряють у тих, хто його веде, відповідні реєстраційні та дозвільні документи.

А щодо любительської рибної ловлі, то вона наразі дозволена тільки з берега та у межах населених пунктів. Навіть на надувних човнах по Дніпру чи його затоках плавати не можна.

Навігація на Дніпрі для маломірних суден заборонена рішенням обласної військової адміністрації. Дозволи на пересування мають лише водна поліція, рибоохоронний патруль, ЗСУ та деякі інші контролюючи та державні органи. Дозволено також займатися спортивною греблею на байдарках та інших плавальних засобах за погодженими маршрутами спортсменам чотирьох ДЮСШ, зокрема, з Кременчука та Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, 13 липня водні поліцейські виявили браконьєра, який за допомогою 17 сіток загальною довжиною близько 850 метрів ловив рибу у водоймі Кам’янського водосховища, в районі Ворсклянської затоки Регіонального ланшафтного парку «Нижньоворсклянський». У правопорушника вилучили понад 40 кг свіжовиловленої риби. Він завдав збитки державі на 580 тисяч грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) КК України.