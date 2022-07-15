Кременчуччина провела в останню путь військового Віталія Печарського

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6 липня у Новій Галещені Кременчуцького району провели в останню путь 32-річного воїна Віталія Сергійовича Печарського. Військовий загинув 2 липня під час виконання бойового завдання в Донецькій області, боронячи Україну від російських окупантів.

Народився Віталій 18 грудня 1989 року, закінчив Новогалещинську школу. Навчався у Горішніх Плавнях, здобув дві професійні освіти: слюсар з ремонту автомобілів та технік-механік. У 2008 році був призваний на строкову військову службу. У 2012 році Віталій зустрів свою половинку, кохання свого життя – Аліну. У 2014 році вони створили міцну сім’ю і з того часу не були і дня один без одного.

Останні роки Віталій працював на ТОВ "АКРО Україна". Він був скромний, чесний, надзвичайно добрий, надійний товариш, люблячий чоловік, син, брат та онук…

24 лютого Віталій без вагань добровільно став солдатом Збройних Сил України, увійшовши до складу роти охорони четвертого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Бо інакше він не міг… 15 червня Віталій разом з побратимами був відправлений на передову.