Прокуратура звернулася до суду через ліквідацію спортивної школи на Полтавщині

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У закладі діяло 5 секцій (з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики), які відвідувало понад 300 дітей

Прокуратура звернулася до суду з позовом щодо скасування рішення сесії Великобагачанської селищної ради, яким ліквідовано спортивну школу.

У травні 2021 року рішенням сесії Великобагачанської селищної ради без погодження з Міністерством молоді та спорту України ліквідовано Великобагачанську дитячо-юнацьку спортивну школу.

У закладі діяло 5 секцій (з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики), які відвідувало понад 300 дітей.

Рішення, прийняте органом місцевого самоврядування, порушує гарантовані Основним Законом права дітей на освіту. З метою їх поновлення Полтавською обласною прокуратурою до Полтавського окружного адміністративного суду скеровано адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення вказаної селищної ради.

З початком повномасштабної війни в Україні Великобагачанська територіальна громада стала прихистком для людей, які тікали із зони бойових дій, серед вимушених переселенців – 357 дітей. Тож функціонування спортивної школи на території громади – можливість оздоровлення, фізичного розвитку та змістовного дозвілля для підростаючого покоління.

Довідково: відповідно до ст. 53 Конституцій України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність, зокрема, дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах