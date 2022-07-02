Купи марку «Русскій воєнний корабль… всьо!» й допоможи придбати автомобіль ЗСУ

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 534

Для штурмового підрозділу збирають кошти на автомобіль. Про це на своїй стоірнці у фейсбуці повідомила волонтерка Марина Пилипенко.

- У нас є одна мета, щоб було побільше дохлих орків. Для більш ефективного вогневого ураження противника ,у штурмового підрозділа є потреба в авто. Допоможемо хлопцям зробили більше м'ясної заправки для «руzzкіх щей»?! - написала Марина Пилипенко.

Для сбору на авто: 4441114457509238 (моно)

Ще одна волонтерка з Кременчука Ольга Назарова для медиків 14 бригади разом з Юрієм Гласковим проводить аукціон з продажу «Русскій воєнний корабль… всьо!». Взяти участь можна на сторінці у фейсбуці за посиланням.

- Всі кошти з продажу будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Безсумнівно, ціна цієї марки з часом лише зростатиме – значить, це не лише ваш внесок в нашу Перемогу, а й вигідна для вас інвестиція, - написала волонтерка Ольга Назарова.

Лот: марки + купони + 6 конвертів

Початкова ціна – 5000 грн

Кожен наступний крок – 100 грн

Аукціон триває до 22:00 07.07.22

Свою ціну пропонуйте в коментарях

Історія марки:

У продовження випуску марок зі вже легендарною фразою українських прикордонників «рускій воєнний корабль іді на#уй» Укрпошта випустила другу серію – але вже без корабля, який потопили українські військові. Новий випуск вийшов у травні і став продовженням попереднього випуску.⠀

Все почалося з фрази «Русскій воєнний корабль, іді нах*й!», а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож, ця марка має логічну назву - «Русскій воєнний корабль … всьо». Цей випуск включає марки з подвигом Збройних Сил України, які потопили 14 квітня російський крейсер «Москва», та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем.

Поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українського прикордонника Романа Грибова з острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф.

Вже наступного дня після презентації марки цей самий крейсер «Москва», який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами «Нептун» українські військові, а згодом він потонув.

Укрпошта обмежила продаж марок «в одні руки» через надвисокий попит.

Але у нас є такі марки! І ми пропонуємо вам придбати їх з аукціону.