Як діяти під час артобстрілу та зупиняти кров: у Кременчуці відбудуться тренінги

Сьогодні, 07:55 Переглядів: 238

Цього тижня у Кременчуці відбудеться три тренінги з надання домедичної допомоги, яку проводить волонтер Роман Бутрімов.

У середу, 6 липня, відбудеться тренінг на тему «Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів».

Початок о 18.00. Тривалість заходу 1,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

9 липня, у суботу, відбудеться два тренінги.

1 Тема «Невідкладні стани»:

втрата свідомості;

інсульт;

судомний напад;

обструкція дихальних шляхів;

утоплення.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

2 Тема «Десмургія. Накладання пов‘язок».

Початок о 14.00.

Навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти як додатковий.

10 липня тренінг на тему «Серцево-легенева реанімація».

Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!