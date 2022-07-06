Як діяти під час артобстрілу та зупиняти кров: у Кременчуці відбудуться тренінги

Цього тижня у Кременчуці відбудеться три тренінги з надання домедичної допомоги, яку проводить волонтер Роман Бутрімов.
У середу, 6 липня, відбудеться тренінг на тему «Дії під час артобстрілів, ракетного удару, застосуванні фосфорних боєприпасів».
Початок о 18.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
9 липня, у суботу, відбудеться два тренінги.
1 Тема «Невідкладні стани»:
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На цьому тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
2 Тема «Десмургія. Накладання пов‘язок».
Початок о 14.00.
Навчать накладати пов‘язки від голови до п‘яток. Теорія та практичне відпрацювання.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві 7х14см, 1 еластичний бинт можна узяти як додатковий.
10 липня тренінг на тему «Серцево-легенева реанімація».
Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.
Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
- Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване у центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.
Буде теоретична та практична частини.
Обов’язково узяти пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі.
Звертаю вашу увагу. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте прізвище, ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім т. 097-716-47-85, - зауважив Роман Бутрімов.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер