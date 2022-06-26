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На сході росіяни кидають сили на оточення ЗСУ біля Лисичанська

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 344

 

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр»

Росіяни на Донецькому напрямку зосереджені на тому, аби  оточити українські сили в районі Лисичанська. Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ станом на 6.00 26 червня.

Також на Донецькому напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності ЗС Білорусі змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією наших позицій у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник продовжує вести оборону, стріляв з артилерії   в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на наступі в напрямках Довгенького та Мазанівки. Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

Стріляв із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні рубежів та здійснює вогневий вплив на наші підрозділи, аби недопустити   перегрупування. Наша авіація  завдавала ударів по скупченнях ворога, втрати окупантів уточнюються.

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на тому, аби блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна зведення Генштаб ЗСУ
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