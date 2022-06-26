У Горішніх Плавнях з води дістали тіло чоловіка

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У Горішніх Плавнях з води дістали тіло чоловіка. Повідомлення про зникнення чоловіка, який пішов на один із пляжів міста, надійшло до місцевої поліції увечері, 25 червня, від рідних.

Під час огляду території пляжу тіло 46-річного місцевого чоловіка виявили у водоймі.

Як повідомили у пресслужбі поліції, слідчо-оперативна група, яка одразу прибула на місце події, провела першочергові слідчі дії та з’ясувала попередні обставини події.

Тіло чоловіка направили до Кременчуцького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (Убивство). Триває слідство.