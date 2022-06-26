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«Прильоти» по Києву, Харкову і Криворіжжю: як минула ніч у регіонах

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 404

 

Є поранені

Рано-вранці 26 червня над Київською областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.

У результаті ворожого ракетного обстрілу Шевченківського району Києва, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1, 2 та 3 поверхів. За попередніми даними, постраждала 1 особа.

Армія росії у ніч проти 26 червня обстріляла житлові райони Харкова. Внаслідок влучання ракети сталася пожежа на сході міста.

Волонтерка Наталя Попова повідомила, що внаслідок обстрілів щонайменше дві людини дістали поранення. 

Також російські військові обстріляли Криворіжжя реактивними системами залпового вогню: пошкоджені будинки та соціальна інфраструктура. Про це повідомляє ОК «Південь».

У відповідь наша авіація на південному фронті протягом доби завдала 5 авіаударів: по району скупчення окупантів, по командним і опорним пунктах російських підрозділів. Результати ударів — «дорозвідуються».

Упродовж 25 червня через дії окупантів у Донецькій області загинули щонайменше 3 мирні жителі, ще 2 людини отримали поранення. Так, у Бахмуті та Первомайському загинуло по одній людині і ще по одній — поранено. Крім того, один цивільний загинув у селищі Нью-Йорк.

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів, — ОК «Південь».

На Луганщині росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, продовжується обстріл «Азоту». Ворог зосередився на захопленні Лисичанська, — Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.

У Лисичанську на землі лежить телевізійна вежа, пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна обстріли
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