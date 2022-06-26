Маріупольський та Бахмутський коледж, а також ще кілька освітніх закладів евакуювали на Полтавщину

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Один з них розмістили у Кременчуці

З початку повномасштабної російсько-української війни понад 10 коледжів та закладів профтехосвіти евакуювали до Полтавщини з території Харківської, Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На території Полтавської області працює: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Донецький обласний коледж спортивного профілю імені Бубки

Покровський педагогічний коледж

Бахмутський та Маріупольський коледжі культури й мистецтв

Бахмутський медколедж

частина викладачів із Харківського національного університету Каразіна перемістилася до Полтави

частина викладачів та студентів-правознавців з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

філія Харківського національного університету внутрішніх справ

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