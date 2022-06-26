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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Маріупольський та Бахмутський коледж, а також ще кілька освітніх закладів евакуювали на Полтавщину

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 420

Один з них розмістили у Кременчуці

З початку повномасштабної російсько-української війни понад 10 коледжів та закладів профтехосвіти евакуювали до Полтавщини з території Харківської, Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

На території Полтавської області працює:

  • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Донецький обласний коледж спортивного профілю імені Бубки
  • Покровський педагогічний коледж
  • Бахмутський та Маріупольський коледжі культури й мистецтв
  • Бахмутський медколедж
  • частина викладачів із Харківського національного університету Каразіна перемістилася до Полтави
  • частина викладачів та студентів-правознавців з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • філія Харківського національного університету внутрішніх справ
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна університет
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