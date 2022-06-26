Маріупольський та Бахмутський коледж, а також ще кілька освітніх закладів евакуювали на Полтавщину
Сьогодні, 08:03
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Один з них розмістили у Кременчуці
З початку повномасштабної російсько-української війни понад 10 коледжів та закладів профтехосвіти евакуювали до Полтавщини з території Харківської, Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
На території Полтавської області працює:
- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
- Донецький обласний коледж спортивного профілю імені Бубки
- Покровський педагогічний коледж
- Бахмутський та Маріупольський коледжі культури й мистецтв
- Бахмутський медколедж
- частина викладачів із Харківського національного університету Каразіна перемістилася до Полтави
- частина викладачів та студентів-правознавців з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
- філія Харківського національного університету внутрішніх справ
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