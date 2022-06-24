Окупанти завдали ударів з «Ураганів» по Дніпропетровщині: як минула ніч

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 688

У ніч проти 24 червня російсько-окупаційні війська обстріляли Запорізьку область з реактивних систем залпового вогню — за попередніми даними, влучили в об'єкт інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також окупанти завдали ударів з РСЗВ «Ураган» по Гречаноподівській та Широківській громадах Криворізького району у Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За словами голови ОВА, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.

Українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зранку 24 червня окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

В Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Борівському. Крім того, зі всіх наявних видів озброєння російська армія гатила по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці, Синецькому та Павлограді.

Українським військовим доведеться залишити Сєвєродонецьк. Інфраструктуру міста повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Протягом 23 червня російські окупанти продовжували обстрілювати й Харківську область, унаслідок чого за день загинули 2 мирних мешканців і ще 10 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Також упродовж доби окупанти знову обстрілювали зі своєї території Сумську область. Цього разу через це постраждала дитина, яку госпіталізували.

Окрім того, у Донецькій області за 23 червня від російських обстрілів загинули щонайменше шестеро мирних мешканців, ще п'ятеро отримали поранення.