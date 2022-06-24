Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти завдали ударів з «Ураганів» по Дніпропетровщині: як минула ніч

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 688

 

Українські захисники залишають Сєвєродонецьк

У ніч проти 24 червня російсько-окупаційні війська обстріляли Запорізьку область з реактивних систем залпового вогню — за попередніми даними, влучили в об'єкт інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також окупанти завдали ударів з РСЗВ «Ураган» по Гречаноподівській та Широківській громадах Криворізького району у Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За словами голови ОВА, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.

Українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зранку 24 червня окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

В Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Борівському. Крім того, зі всіх наявних видів озброєння російська армія гатила по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці, Синецькому та Павлограді. 

Українським військовим доведеться залишити Сєвєродонецьк. Інфраструктуру міста повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Протягом 23 червня російські окупанти продовжували обстрілювати й Харківську область, унаслідок чого за день загинули 2 мирних мешканців і ще 10 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Також упродовж доби окупанти знову обстрілювали зі своєї території Сумську область. Цього разу через це постраждала дитина, яку госпіталізували.

Окрім того, у Донецькій області за 23 червня від російських обстрілів загинули щонайменше шестеро мирних мешканців, ще п'ятеро отримали поранення.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: обстріли зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх