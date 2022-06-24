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Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік нажився на жінках у декреті на 850 тисяч гривень

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 700

 

За 5 років

Лубенська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього бухгалтера комунального підприємства Лубенського району. Чоловіку інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно, та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації (ч. ч. 1, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 361 КК України).

За даними слідства, упродовж січня 2016 - жовтня 2021 років чоловік, обіймаючи вказану посаду, шляхом незаконного втручання в роботу однієї з бухгалтерських програм вносив до електронних особових рахунків недостовірну інформацію про зарплату працівниць підприємства, які перебували у соціальних відпустках (у зв’язку з вагітністю та пологами, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). У подальшому нараховані жінкам гроші він спрямовував на власний рахунок. Щомісячно бухгалтер привласнював від 800 грн до 13 тис. грн.

У такий спосіб протягом зазначеного періоду зловмисник заволодів майже 850 тис. грн, спричинивши підприємству збитки на вказану суму, з метою відшкодування яких прокуратурою до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву.   

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури.  

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни прокуратура
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