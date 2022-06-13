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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях старша сестра загубила молодшу

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 485

 

Мала поїхала кататися на велосипеді і не повернулась

12 червня, близько 23.30, у Горішніх Плавнях 20-річна місцева мешканка повідомила про зникнення 10-річної сестри. Зі слів дівчини, її сестра з 14.00 пішла кататися на велосипеді з друзями та додому не повернулась.

Оскільки спроба самостійно знайти дитину не дала результату, дівчина звернулися за допомогою до поліції, яка негайно розпочала пошукові заходи.

Отримавши інформацію про зникнення дівчинки, на її пошуки орієнтували особовий склад місцевої поліції.   

Під час пошукових заходів поліцейські відділу №2 за пів години встановили місце перебування малолітньої.

Дитина перебувала у знайомих. Наразі дівчинку передали рідним. Обставини події з’ясовує поліція ювенальної превенції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні розшук
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