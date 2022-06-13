Довідпочивались: у Кременчуці чоловік відгамселив жінку

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1 433

На Полтавщині поліція затримала 56-річного кременчужанина, який побив 41-річну жінку. Як повідомляє пресслужба поліції, фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

На лінію 102 поліції області 12 червня, близько 12.50, надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні госпіталізували кременчужанку з ножовим пораненням.

Отримавши інформацію на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

- Під час проведення першочергових слідчих дій встановили обставини скоєного та затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний власник квартири. За попередньою інформацією слідства, чоловік завдав ножове поранення жінці під час спільного дозвілля. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де її прооперували. Медики розцінюють стан жінки, як тяжкий. Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали правопорушника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - розповів Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції.