ЗСУ минулої доби знищила 150 рашистів
Сьогодні, 11:59
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Загальні втрати противника з 24 лютого - 32 тис. 300 осіб
Російська армія протягом минулої доби в війні проти українців втратила 150 осіб. Про це заявили в заявили Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300 особового складу противника.
Крім того ворог втратив:
- танки – 1432 (+2) од,
- бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,
- артилерійські системи – 718 (+3) од,
- РСЗВ – 226 (+0) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаки – 213 (+1) од,
- гелікоптер – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі/катери – 13 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,
- спеціальна техніка – 54 (+0).
Найбільших втрат за вчора противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Протягом доби 11 червня на війні знищено близько 100 рашистів.
Автор: Олеся Данилова
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