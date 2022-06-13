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ЗСУ минулої доби знищила 150 рашистів

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 244

 Загальні втрати противника з 24 лютого - 32 тис. 300 осіб

Російська армія протягом минулої доби в війні проти українців втратила  150 осіб. Про це заявили в заявили Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300 особового складу противника.

Крім того ворог втратив:

  • танки – 1432 (+2) од, 
  • бойові броньовані машини – 3492 (+8) од, 
  • артилерійські системи – 718 (+3) од, 
  • РСЗВ – 226 (+0) од, 
  • засоби ППО – 97 (+0) од,
  • літаки – 213 (+1) од, 
  • гелікоптер – 178 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),
  • крилаті ракети – 125 (+0),
  • кораблі/катери – 13 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 54 (+0).

Найбільших втрат за вчора противник зазнав на Бахмутському напрямку. 

Протягом доби 11 червня на війні знищено близько 100 рашистів.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна втрати окупантів
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