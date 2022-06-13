ЗСУ минулої доби знищила 150 рашистів

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 244

Російська армія протягом минулої доби в війні проти українців втратила 150 осіб. Про це заявили в заявили Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що загальні втрати з 24 лютого по 13 червня склали орієнтовно 32 300 особового складу противника.

Крім того ворог втратив:

танки – 1432 (+2) од,

бойові броньовані машини – 3492 (+8) од,

артилерійські системи – 718 (+3) од,

РСЗВ – 226 (+0) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаки – 213 (+1) од,

гелікоптер – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 (+5) од,

спеціальна техніка – 54 (+0).

Найбільших втрат за вчора противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Протягом доби 11 червня на війні знищено близько 100 рашистів.