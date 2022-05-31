На Полтавщині чоловік бив кулаками та душив іншого: потерпілий впав у кому і помер

На 8,5 років позбавили волі 40-річного жителя Полтавської територіальної громади за тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його вину в Октябрському районному суді Полтави довели прокурори Полтавської окружної прокуратури.
У жовтні минулого року чоловік приїхав у Полтаву на відпочинок до знайомих. У компанії з п'яти людей після спільного вживання алкоголю виникла сварка, під час якої гість завдав одному з чоловіків кулаками в голову не менше 5 ударів, а потім схопив рукою за горло і душив до втрати свідомості.
Щоб приховати скоєне, зловмисник витягнув побитого на вулицю та залишив біля дерева. Одна з учасниць застілля викликала «швидку», проте унаслідок тривалої асфіксії потерпілий впав у кому і через кілька днів у лікарні, не приходячи до свідомості, помер.
Нападник неодноразово притягувався до відповідальності за різні злочини. Останнє покарання відбував за аналогічне кримінальне правопорушення – спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває під вартою.
Триває час на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер