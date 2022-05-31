Ще шестеро кременчужан інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 31 травня, в місті зареєстрували шість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, захворіли чотири жінки віком від 24 до 78 років та два чоловіки віком 41 та 57 років. Із вперше виявлених випадків усі пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
Всього в інфекційних шпиталях лікується вісім людей. За добу одужало три особи. Випадків смерті не було.
Загалом у Кременчуці налічують 24 101 хворих, одужало 23 360, померло 721.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер