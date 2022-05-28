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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування 15 солдатами: вони вже знущаються над своїми

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1 195

 

російські військові почали чинити масові звірства на території рф

У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

- У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка, – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах рф.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

- Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…,- уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування 15 солдатами.

Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?…

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна згвалтування
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