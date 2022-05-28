Знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування 15 солдатами: вони вже знущаються над своїми

У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.
Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування 15 солдатами.
Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?…
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер