Юнаки «Кременя» здійснили камбек під Полтавою

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Вчора, 27 травня, футболісти «Кремінь» 2008 зіграли з полтавською «Молоддю». Вихованці Антона й Олександра Диндікових на виїзді у товариському матчі перемогли однолітків з рахунком – 3:1. Дубль на рахунку Максима Старушка та гол у виконанні Данила Гажалова.

- Хлопці молодці, показали змістовну гру та заслужено перемогли, хоча програвали по ходу зустрічі – 0:1, але проявили характер, - зауважив тренер Антон Диндіков.