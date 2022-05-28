Юнаки «Кременя» здійснили камбек під Полтавою

Кременчуцькі хлопці проявили характер
Вчора, 27 травня, футболісти «Кремінь» 2008 зіграли з полтавською «Молоддю». Вихованці Антона й Олександра Диндікових на виїзді у товариському матчі перемогли однолітків з рахунком – 3:1. Дубль на рахунку Максима Старушка та гол у виконанні Данила Гажалова.
- Хлопці молодці, показали змістовну гру та заслужено перемогли, хоча програвали по ходу зустрічі – 0:1, але проявили характер, - зауважив тренер Антон Диндіков.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Антон Диндіков МФК "Кремінь"
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