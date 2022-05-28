Обстріляли Сумщину та Кривий РІг: пошкодили церкву та дитячий садок

Внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку, пошкоджено церкву та дитсадок. Про це повідомила Державна прикордонна служба та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький уточнив, що протягом години росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району.
Поранена жінка під час прильоту ракети перебувала на подвір'ї свого будинку. Уламок влучив їй у ногу.
Війська рф також завдали ракетних ударів по Кривому Рогу в районі одного з виїздів з міста. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер