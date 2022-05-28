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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Обстріляли Сумщину та Кривий РІг: пошкодили церкву та дитячий садок

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 484

 

Також пострадала жінка 

Внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку, пошкоджено церкву та дитсадок. Про це повідомила Державна прикордонна служба та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

- російська авіація близько 18 години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога, - йдеться в повідомленні.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький уточнив, що протягом години росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району.

Поранена жінка під час прильоту ракети перебувала на подвір'ї свого будинку. Уламок влучив їй у ногу.

Війська рф також завдали ракетних ударів по Кривому Рогу в районі одного з виїздів з міста. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Пошкоджений будинок на Сумщині
Пошкоджений будинок на Сумщині

Снаряд у стіні церкви
Снаряд у стіні церкви


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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