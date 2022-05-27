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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Війна в Україні триватиме до зими, – українська розвідка

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 616

 

З травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости та дороги

Війна триватиме до зими. Про це сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Армія рф закріплюється на Херсонщині.

Розвідник повідомив, що кремлівський диктатор путін не хоче здавати свої позиції та відмовлятися від планів, тому, за прогнозами аналітиків, війна буде довготривалою.

Вадим Скібіцький також заявив, що з травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости та дороги.

росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому дістали старі радянські боєприпаси. Після знищення крейсера «Москва» і великого десантного корабля «Саратов» російські кораблі не підходять близько до українських берегів.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна розвідка Херсон корабель
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