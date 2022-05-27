Орки активно наступають на Слов’янському та Донецькому напрямках

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Ворог за підтримки артилерії намагається закріпитись у Лимані

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 27 травня. Розпочалась 93 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник посилює прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

На Слобожанському напрямку ворог готує особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у Лимані.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів, щоб зберегти контроль над Херсонською областю. Збільшив обстріли підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокувати цивільне судноплавство.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили дванадцять атак ворога, знищили танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу «Орлан-10».

Винищувач Повітряних сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області.