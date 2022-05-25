На Полтавщині водій на смерть збив 29-річного пішохода

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24 травня до відділення №3 (Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції надійшла інформація від медиків, що близько 22.00 на автодорозі Миргород-Велика Багачка-Поділ (неподалік села Затон) сталася смертельна аварія.

За попередньою інформацією слідства, 27-річний водій KIA Sportage збив на пішохода. 29-річний пішохід загинув на місці події.

За фактом даної ДТП правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної події з’ясовує слідство.