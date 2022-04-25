«Ми заслужили на допомогу і ми на неї розраховуємо»: Командир миколаївських морпіхів Сергій Волина

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 1 175

Командир миколаївських морпіхів із 36-ї окремої бригади морської піхоти у Маріуполі Сергій Волина закликав українську владу та світових лідерів прискорити звільнення українських воїнів та мирних громадян із блокади.

Розмову із Волиною опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Командир морпіхів підтвердив, що противник продовжує завдавати авіаударів, артилерійських обстрілів, штурмувати «Азовсталь».

- Ситуація критична… Захищатися автоматом проти бомбардувальників чи крилатих ракет, штурмових угруповань, що прикривають десятки танків, дуже складно. Але ми це робимо так чи інакше. Є успіхи, але вони супроводжуються жертвами людини. Ми дуже віримо, що наша держава нагородить нас за нашу службу. Ми виконували різноманітні завдання 60 днів, нам було непомірно складно, і сьогодні якийсь промінь світла від нашої влади, від дипломатів має пролитися, – сказав Волина.