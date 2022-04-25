Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У тілах убитих в районі Бучі та Ірпеня знайшли флешетти

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 1

 

Їх застосування в густонаселених цивільних районах є порушенням гуманітарного права

Судмедексперти виявили в тілах убитих в районі Бучі та Ірпіня людей флешетти. Про це пише The Guardian.

Металеві стріли-дротики, які застосовували ще під час Першої світової війни, знайшли в ексгумованих з братських могил тілах.

- Ми знайшли кілька дуже тонких, схожих на цвяхи предметів в тілах чоловіків і жінок, як і інші мої колеги в цьому регіоні, - розповів український судмедексперт Владислав Піровський.

Незалежні експерти зі зброї, які вивчили фотографії знахідок, підтвердили The Guardian, що це були флешетти.

Вони містяться в снарядах танкових або польових знарядь. В одному снаряді може бути до 8000 стріл, які вилітають після вибуху.

За словами ряду свідків з Бучі, російська артилерія використовувала такі снаряди за кілька днів до відходу з цього району. 

0
Автор: Руслана Горгола

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Буча Ірпінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх