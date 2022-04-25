У тілах убитих в районі Бучі та Ірпеня знайшли флешетти

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 1

Їх застосування в густонаселених цивільних районах є порушенням гуманітарного права

Судмедексперти виявили в тілах убитих в районі Бучі та Ірпіня людей флешетти. Про це пише The Guardian.

Металеві стріли-дротики, які застосовували ще під час Першої світової війни, знайшли в ексгумованих з братських могил тілах.

- Ми знайшли кілька дуже тонких, схожих на цвяхи предметів в тілах чоловіків і жінок, як і інші мої колеги в цьому регіоні, - розповів український судмедексперт Владислав Піровський.

Незалежні експерти зі зброї, які вивчили фотографії знахідок, підтвердили The Guardian, що це були флешетти.

Вони містяться в снарядах танкових або польових знарядь. В одному снаряді може бути до 8000 стріл, які вилітають після вибуху.

За словами ряду свідків з Бучі, російська артилерія використовувала такі снаряди за кілька днів до відходу з цього району.