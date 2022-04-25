У тілах убитих в районі Бучі та Ірпеня знайшли флешетти

Судмедексперти виявили в тілах убитих в районі Бучі та Ірпіня людей флешетти. Про це пише The Guardian.
Металеві стріли-дротики, які застосовували ще під час Першої світової війни, знайшли в ексгумованих з братських могил тілах.
Незалежні експерти зі зброї, які вивчили фотографії знахідок, підтвердили The Guardian, що це були флешетти.
Вони містяться в снарядах танкових або польових знарядь. В одному снаряді може бути до 8000 стріл, які вилітають після вибуху.
За словами ряду свідків з Бучі, російська артилерія використовувала такі снаряди за кілька днів до відходу з цього району.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер