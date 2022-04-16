Хотіли помститися за «Москву»: орки вдарили ракетами по заводу, який робить ракети «Нептун»

15 квітня близько 1.30 ночі росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар», де виготовляються ракети «Нептун». Про це повідомляє державний концерн «Укроборонпром».
Це сталося після того, як «ширпотреб» українського виробництва – саме так стверджували у фашистській росії – потопив флагман чорноморського флоту рф вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ «Нептун» виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер «Москва» країни-агресора.
Зазначається, що динаміка надходження військової та спеціальної техніки до Збройних сил України тільки зростає.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер