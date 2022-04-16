Хотіли помститися за «Москву»: орки вдарили ракетами по заводу, який робить ракети «Нептун»

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 397

У якому стані підприємтво після обстрілів, не повідомляють з міркувань безпеки

15 квітня близько 1.30 ночі росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар», де виготовляються ракети «Нептун». Про це повідомляє державний концерн «Укроборонпром».

Це сталося після того, як «ширпотреб» українського виробництва – саме так стверджували у фашистській росії – потопив флагман чорноморського флоту рф вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ «Нептун» виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер «Москва» країни-агресора.

Наразі ми отримуємо багато запитів від засобів масової інформації з проханням розповісти про подробиці стану справ на підприємстві. Ми дякуємо вам за готовність та жагу говорити світові правду. Однак просимо обмежитися інформацією, яку надають офіційні джерела з власної ініціативи. Хочемо наголосити: попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати, - йдеться у повідомленні «Укроборонпрома».

Зазначається, що динаміка надходження військової та спеціальної техніки до Збройних сил України тільки зростає.