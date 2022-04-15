Ювілейне: ЗСУ вже відправили у пекло 20 тисяч рашистів

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 221

З ювілеєм, Україно! Є -20 000 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах мордору за весь час вторгнення в Україну:

особового складу - близько 20000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин ‒ 1976 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків – 163 од

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1443 од,

кораблі/катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

І для гарного настрою ось вам протистояння російського танка та українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі?