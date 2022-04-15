Ювілейне: ЗСУ вже відправили у пекло 20 тисяч рашистів

З ювілеєм, Україно! Є -20 000 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах мордору за весь час вторгнення в Україну:
- особового складу - близько 20000 осіб,
- танків ‒ 756 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засоби ППО - 66 од,
- літаків – 163 од
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1443 од,
- кораблі/катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
І для гарного настрою ось вам протистояння російського танка та українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі?
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