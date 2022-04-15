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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ювілейне: ЗСУ вже відправили у пекло 20 тисяч рашистів

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 221

 

З ювілеєм, Україно!

З ювілеєм, Україно! Є -20 000 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах мордору за весь час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 20000 осіб,
  • танків ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 66 од,
  • літаків – 163 од
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1443 од,
  • кораблі/катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

І для гарного настрою ось вам протистояння російського танка та українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі?

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна втрати Росія танк
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