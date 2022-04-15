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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Чернігівщині тракторист підірвався на міні

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 175

 

Унаслідок вибуху водій загинув

13 квітня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Нова Басань Ніжинського району, що на Чернігівщині, підірвався на міні трактор з причепом. За повідомленням поліції Чернігівської області, внаслідок вибуху водій загинув.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ніжинського райвідділу поліції, а також піротехніки ДСНС з Кіровоградської області, які прибули на допомогу піротехнікам Чернігівщини. На тій же ділянці вони знешкодили ще одну міну.

Поліцейські з'ясували, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Чернігів трактор вибух міна водій загинув
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