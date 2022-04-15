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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Кременчуці проживає майже 12 тисяч вимушених переселенців, вчора прибуло ще 67 осіб

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 169

 

А всього з початку війни до Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулися 12856 осіб

Вчора до Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулися 67 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до Центру звернулися 12856 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті з посиланням на міського голову Віталія Малецького.

Станом на ранок 15 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці обліковуються 11608 осіб з територій, де відбуваються бойові дії.

За минулу добу було видано 298 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 6233 продуктові набори. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).

За даними мерії, станом на сьогодні майже 22 тисячі дітей у Кременчуці перебувають на дистанційному навчанні. Це 99,3% від загальної чисельності учнів міських шкіл. Серед них 723 дитини з числа вимушених переселенців.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна переселенці ВПО Кременчук
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