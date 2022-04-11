«Не надто ховалися»: довести вину рашистських убивць та ґвалтівників буде не складно

Правоохоронні органи збирають доказову базу для переслідування кожного російського військовослужбовця за скоєні на території України злочини. Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, повідомляє Укрінформ.
Тобто, пояснив він, довести вину того, хто вбивав дітей і гвалтував жінок, не надто складно - «тому що вони не надто ховалися, вони були впевнені, що їм нічого не буде, впевнені в перемозі, й мова не йшла про те, щоб вони ховали якісь відбитки пальців».
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер