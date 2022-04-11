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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

«Не надто ховалися»: довести вину рашистських убивць та ґвалтівників буде не складно

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

 

В цьому переконаний міністр юстиції

Правоохоронні органи збирають доказову базу для переслідування кожного російського військовослужбовця за скоєні на території України злочини. Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, повідомляє Укрінформ.

- Зараз збирається доказова база з тим, щоб переслідувати кожного окремого військовослужбовця російської федерації за те, що він вчиняв, і тих, хто віддавав їм відповідні накази. Специфіка кримінального провадження у тому, що потрібно детально досліджувати дії і умисел кожного і, відповідно, на підставі цього притягати їх до кримінальної відповідальності. Це вкрай складно, - сказав Малюська.

Тобто, пояснив він, довести вину того, хто вбивав дітей і гвалтував жінок, не надто складно - «тому що вони не надто ховалися, вони були впевнені, що їм нічого не буде, впевнені в перемозі, й мова не йшла про те, щоб вони ховали якісь відбитки пальців».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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