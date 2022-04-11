Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 220

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

11 квітня о 7.44 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавщині. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту. Не панікуйте та слідуйте в укриття!

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