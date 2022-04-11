В оселях деяких кременчужан майже тиждень не буде гарячої води

Через порив зараз відсутня холодна вода у споживачів в нагірній частині міста
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» в період з 11 по 17 квітня проводитиме випробування, щоб визначити втрати теплової енергії через ізоляцію в мережі Кременчука. Тому для забезпечення технічних умов проведення випробувань буде відсутня гаряча вода на кварталах 297, 18, 55-1, 55-2, 101.
А саме для споживачів за наступними адресами:
- вул. Вадима Пугачова, 16,18,22,37,41,45,47,49,53,55/1;
- вул. Київська, 59,61,63,77А,79,79А,81,91,91А,93,95,97,99;
- квт. 101, 1,2,3,10,10А,10В,10Г,11;
- вул. Миру, 3,5А,7,9,11,13,15,17,21,23,27,29,31,33,35,37;
- пров. Олега Кошового, 5,7,9,9Б,11,14,14А,14Б,16;
- квт. 297, 2,4,5,6,7,8,9;
- вул. Козацька, 138.
Крім того, за повідомленням «Кременчукводоканалу», з 6.00 11 квітня через порив мережі Д-300 мм холодного водопостачання на вул. Європейській, 72А перекрили холодну воду за адресами:
- пров. Героїв Бреста, 51, 53, 55, 59, 69, 105, 107,
- вул. Європейська, 70, 72, 72А, 74, 76, 76А.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: misto.vn.ua
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