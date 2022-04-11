В оселях деяких кременчужан майже тиждень не буде гарячої води

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 911

Через порив зараз відсутня холодна вода у споживачів в нагірній частині міста

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» в період з 11 по 17 квітня проводитиме випробування, щоб визначити втрати теплової енергії через ізоляцію в мережі Кременчука. Тому для забезпечення технічних умов проведення випробувань буде відсутня гаряча вода на кварталах 297, 18, 55-1, 55-2, 101.

А саме для споживачів за наступними адресами:

вул. Вадима Пугачова, 16,18,22,37,41,45,47,49,53,55/1;

вул. Київська, 59,61,63,77А,79,79А,81,91,91А,93,95,97,99;

квт. 101, 1,2,3,10,10А,10В,10Г,11;

вул. Миру, 3,5А,7,9,11,13,15,17,21,23,27,29,31,33,35,37;

пров. Олега Кошового, 5,7,9,9Б,11,14,14А,14Б,16;

квт. 297, 2,4,5,6,7,8,9;

вул. Козацька, 138.

Крім того, за повідомленням «Кременчукводоканалу», з 6.00 11 квітня через порив мережі Д-300 мм холодного водопостачання на вул. Європейській, 72А перекрили холодну воду за адресами: