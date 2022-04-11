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Кременчук, Споживач

В оселях деяких кременчужан майже тиждень не буде гарячої води

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 911

 

Через порив зараз відсутня холодна вода у споживачів в нагірній частині міста

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» в період з 11 по 17 квітня проводитиме випробування, щоб визначити втрати теплової енергії через ізоляцію в мережі Кременчука. Тому для забезпечення технічних умов проведення випробувань буде відсутня гаряча вода на кварталах 297, 18, 55-1, 55-2, 101.

А саме для споживачів за наступними адресами:

  • вул. Вадима Пугачова, 16,18,22,37,41,45,47,49,53,55/1;
  • вул. Київська, 59,61,63,77А,79,79А,81,91,91А,93,95,97,99;
  • квт. 101, 1,2,3,10,10А,10В,10Г,11;
  • вул. Миру, 3,5А,7,9,11,13,15,17,21,23,27,29,31,33,35,37;
  • пров. Олега Кошового, 5,7,9,9Б,11,14,14А,14Б,16;
  • квт. 297, 2,4,5,6,7,8,9;
  • вул. Козацька, 138.

Крім того, за повідомленням «Кременчукводоканалу», з 6.00 11 квітня через порив мережі Д-300 мм холодного водопостачання на вул. Європейській, 72А перекрили холодну воду за адресами:

  • пров. Героїв Бреста, 51, 53, 55, 59, 69, 105, 107,
  • вул. Європейська, 70, 72, 72А, 74, 76, 76А.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: misto.vn.ua
Теги: відключення води порив Кременчуцька ТЕЦ Кременчукводоканал
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