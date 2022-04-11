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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Арестович пояснив, чому смерть путіна не вигідна Україні

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 283

Він вважає, що життя путіна для нас набагато вигідніший варіант

Відхід володимира путіна від влади може призвести до того, що до влади прийдуть ліберали і Росія почне розквітати.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу «Центр» висловив радник глави ОПУ Олексій Арестович. 

- Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І її б просто доламали санкціями. Коли українці радісно бажають смерті Путіну, це, звичайно, все дуже мило, але тільки життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж перемога будь-яких інших сил, - упевнений Арестович.

Найгіршим варіантом для України, за словами Арестовича, буде випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливим після смерті або відходу від влади Путіна. 

- Пояснюю чому. Вони дійсно влаштують справжній парламентаризм, буде кілька політичних партій. Вони дійсно ... домовляться з Заходом. Захід жадає домовитися. З них знімуть санкції, в тому числі - високотехнологічні. Вони почнуть наздоганяти світове виробництво, - говорить він. 

Це, на думку радника глави ОПУ, дозволило б РФ конкурувати з іншими країнами як частині західної цивілізації. 

- Захід аплодує, тому що побачить всі формальні ознаки нормалізації ситуації. Парламент працює, політична конкуренція, ЗМІ почали працювати... І ось ця ліберальна Росія, вона дуже швидко накачає Росію до тієї міри, що нам буде складно з нею конкурувати. Тому що знову високотехнологічна зброя, знову експансія економічна і культурна, - зауважив він.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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