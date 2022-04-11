Як впадуть економіки України та росії через війну

Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України
Світовий банк порахував, як впадуть економіки України і Росії внаслідок війни і санкцій. За його даними, вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, пише Reuters.
Світовий банк прогнозує скорочення економіки Росії через санкції більш ніж на 11% цього року.
По Україні прогноз також негативний:
Велика частина робочої сили України була змушена тікати або воювати. Підприємства закриті, дороги, фабрики та інша інфраструктура зруйновані, а Світовий банк заявляє, що багато років прогресу зведені нанівець.
Також прогнозується, що економічний збиток буде більшим, ніж було завдано пандемією Covid-19 у Східній Європі та Центральній Азії.
Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому.
Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України, а також порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер