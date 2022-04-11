Як впадуть економіки України та росії через війну

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 353

Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України

Світовий банк порахував, як впадуть економіки України і Росії внаслідок війни і санкцій. За його даними, вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, пише Reuters.

Світовий банк прогнозує скорочення економіки Росії через санкції більш ніж на 11% цього року.

По Україні прогноз також негативний:

- Обсяг виробництва в Україні, імовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% в цьому році, - кажуть банкіри.

Велика частина робочої сили України була змушена тікати або воювати. Підприємства закриті, дороги, фабрики та інша інфраструктура зруйновані, а Світовий банк заявляє, що багато років прогресу зведені нанівець.

Також прогнозується, що економічний збиток буде більшим, ніж було завдано пандемією Covid-19 у Східній Європі та Центральній Азії.

Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому.

Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України, а також порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю.

- Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією, - зазначила віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.