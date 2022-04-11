Десантники зі «Стугни» знищили три одиниці ворожої бронетехніки

Сьогодні, 05:33 Переглядів: 128

Українські десантники за допомогою мобільного розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили три одиниці російської бронетанкової техніки. Про це 81-ша окрема аеромобільна бригада повідомляє у Фейсбуці.

- Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їх бойову техніку, - ідеться у повідомленні.

- Народжені перемагати!, – такий девіз нашої славетної бригади, – підкреслив командир протитанкового підрозділу.