Десантники зі «Стугни» знищили три одиниці ворожої бронетехніки

Українські десантники за допомогою мобільного розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили три одиниці російської бронетанкової техніки. Про це 81-ша окрема аеромобільна бригада повідомляє у Фейсбуці.
- Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їх бойову техніку, - ідеться у повідомленні.
- Народжені перемагати!, – такий девіз нашої славетної бригади, – підкреслив командир протитанкового підрозділу.
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